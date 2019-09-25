Врачи предрекли женщине ослепление из-за фобии к овощам и фруктам

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-25T13:57:31+03:00

Британка обращалась к психологам, чтобы они помогли побороть ее недуг

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Британка Джейд Янгмен с трех лет страдает расстройством избирательного питания и есть исключительно пиццу, макароны, чипсы и куриные наггетсы. Из-за своего недуга 22-летняя девушка может лишиться зрения.

По совам Янгмен, от вида овощей и фруктов ее тошнит, она не завтракает, а на обед ест пиццу с сыром. Врачи предупредили девушку, что из-за нехватки минералов и витаминов есть риск потери зрения.

Сама Янгмен знает, что ее диета влияет на здоровье, но ничего не может с собой поделать. Она обеспокоена, потому что в прошлом году из-за подобного расстройства 18-летний Харви Дайер ослеп на один глаз.

Девушка обращалась к психологам, чтобы они помогли побороть ее недуг, но ничего не изменилась.

«Я чувствую себя беспомощной, как будто я не могу с этим ничего поделать. Я просто хочу найти кого-то, кто мне поможет», - цитирует ее издание Daily Mail.

Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал о восьми проблем со зрением, которые нельзя игнорировать.

ИСТОЧНИК KP.RU