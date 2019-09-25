2019-09-25T14:38:42+03:00
Наука

Биологи: Галки передают сородичам специальные сигналы об опасных людях

Ученые отмечают, что фактически все птицы из рода воронов обладают высоко развитыми умственными способностями
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Биологи: Галки передают сородичам специальные сигналы об опасных людях Фото: AP Photo/Yves LoggheБиологи: Галки передают сородичам специальные сигналы об опасных людях Фото: AP Photo/Yves Logghe
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Британские биологи заявили, что галки умеют не только запоминать опасных людей и избегать их, но и передавать данные сородичам. Так они помогают им избегать знакомства с подобными угрозами.

- Галки не просто научились различать их, но и получать эти сведения у сородичей, не подвергая себя дополнительной опасности, - заявляет британский биолог Виктория Ли.

Также ученые отметили, что фактически все птицы из рода воронов обладают высоко развитыми умственными способностями, пишет британский научный журнал научный журнал Royal Society Open Science. Самыми умными представителями врановых называют новокаледонских ворон. Они могут изготовлять и использовать орудия труда.

К слову, несколько лет назад британские биологи доказали, что вороны достаточно злопамятны - они способны запоминать лица отдельных людей и связывать с ними хорошие или плохие поступки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом в Красную книгу Москвы добавили ещё 117 животных и растений. Среди них оказались бабочки в Измайловском парке и грибы в Новой Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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