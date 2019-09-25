В увольнении 52 тысяч россиян не увидели сигналов к кризису

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-25T14:17:33+03:00

Около 50 тысяч россиян потеряют работу до конца сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению специалистов, такая цифра совсем не критична и экономически оправдана

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Порядка 52 тысяч россиян могут лишиться работы до конца сентября. Это связано с сокращением штата и ликвидацией некоторых предприятий. По данным Росстата, наибольший риск потерять работу есть у сотрудников обрабатывающих производств, госслужащих и работников сферы образования.

По мнению специалистов, такие цифры совсем не критичны и даже в некоторой мере оправданы.

- Это точно не сигнал к кризису. Скажем, по Москве безработных три тысячи, значит, по России 52 тысячи — это цифра даже вне статистической погрешности, небольшая цифра - заявила заявила в эфире ИА НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова.

Она также отметила другую положительную тенденцию. Многие работодатели проводят сокращения с целью повышения заработной платы работников. По мнению Самраиловой, со временем эту стратегию будет подхватывать все больше и больше предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU