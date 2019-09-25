В увольнении 52 тысяч россиян не увидели сигналов к кризису
Порядка 52 тысяч россиян могут лишиться работы до конца сентября. Это связано с сокращением штата и ликвидацией некоторых предприятий. По данным Росстата, наибольший риск потерять работу есть у сотрудников обрабатывающих производств, госслужащих и работников сферы образования.
По мнению специалистов, такие цифры совсем не критичны и даже в некоторой мере оправданы.
- Это точно не сигнал к кризису. Скажем, по Москве безработных три тысячи, значит, по России 52 тысячи — это цифра даже вне статистической погрешности, небольшая цифра - заявила заявила в эфире ИА НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова.
Она также отметила другую положительную тенденцию. Многие работодатели проводят сокращения с целью повышения заработной платы работников. По мнению Самраиловой, со временем эту стратегию будет подхватывать все больше и больше предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU