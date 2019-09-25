2019-09-25T14:17:33+03:00
Общество

В увольнении 52 тысяч россиян не увидели сигналов к кризису

По мнению специалистов, такая цифра совсем не критична и экономически оправдана
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Около 50 тысяч россиян потеряют работу до конца сентябряОколо 50 тысяч россиян потеряют работу до конца сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Порядка 52 тысяч россиян могут лишиться работы до конца сентября. Это связано с сокращением штата и ликвидацией некоторых предприятий. По данным Росстата, наибольший риск потерять работу есть у сотрудников обрабатывающих производств, госслужащих и работников сферы образования.

По мнению специалистов, такие цифры совсем не критичны и даже в некоторой мере оправданы.

- Это точно не сигнал к кризису. Скажем, по Москве безработных три тысячи, значит, по России 52 тысячи — это цифра даже вне статистической погрешности, небольшая цифра - заявила заявила в эфире ИА НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова.

Она также отметила другую положительную тенденцию. Многие работодатели проводят сокращения с целью повышения заработной платы работников. По мнению Самраиловой, со временем эту стратегию будет подхватывать все больше и больше предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всех моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали
"Запутались парни": Скабеева прокомментировала скандал вокруг Трампа и Зеленского
Пожар на 300 квадратных метров: В московском парке «Фили» сгорело кафе
Биологи: Галки передают сородичам специальные сигналы об опасных людях
Врачи предрекли женщине ослепление из-за фобии к овощам и фруктам
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
На нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в Алтайском крае направлено 6 млрд рублей
МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»
Яндекс.Переводчик научился переводить разговор в режиме диалога
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Путин: Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы
Состоялась премьера мюзикла «Первое свидание», где зрители были с актерами на одной сцене
На юге Турции взорвался автобус
В Госдуме выступили с инициативой запретить гражданам РФ участвовать в лотерее грин-карт
В Самарской области за транспортным потоком будет следить уникальная для России информационная система NETVISION Traffic
Автоэксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости
В Индии истребитель МиГ-21 разбился сразу после взлета