"Запутались парни": Скабеева прокомментировала скандал вокруг Трампа и Зеленского
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала скандал вокруг недавних телефонных переговоров лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам журналистки, политики путаются в показаниях.
- Забавно, что Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора с Зеленским без редактуры: "там все нормально, чего прицепились с импичментом". Зеленский при этом считает, что разговор с Трампом — секрет. Запутались парни, - иронично подчеркнула Скабеева.
Напомним, ранее американские демократы объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.
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ИСТОЧНИК KP.RU