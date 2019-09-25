"Запутались парни": Скабеева прокомментировала скандал вокруг Трампа и Зеленского

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-25T14:19:29+03:00

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Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала скандал вокруг недавних телефонных переговоров лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам журналистки, политики путаются в показаниях.

- Забавно, что Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора с Зеленским без редактуры: "там все нормально, чего прицепились с импичментом". Зеленский при этом считает, что разговор с Трампом — секрет. Запутались парни, - иронично подчеркнула Скабеева.

Напомним, ранее американские демократы объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.

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ИСТОЧНИК KP.RU