2019-09-25T14:19:29+03:00
Политика

"Запутались парни": Скабеева прокомментировала скандал вокруг Трампа и Зеленского

Ранее американские демократы объявили о начале процедуры импичмента лидера Штатов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала скандал вокруг недавних телефонных переговоров лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По словам журналистки, политики путаются в показаниях.

- Забавно, что Трамп пообещал опубликовать стенограмму разговора с Зеленским без редактуры: "там все нормально, чего прицепились с импичментом". Зеленский при этом считает, что разговор с Трампом — секрет. Запутались парни, - иронично подчеркнула Скабеева.

Напомним, ранее американские демократы объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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