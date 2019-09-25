2019-09-25T14:43:05+03:00
В мире

Парламент Великобритании восстановил свою работу

В Палате лордов и общин сообщили, что их ждет «напряженный» день
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Парламент Великобритании восстановил свою работуПарламент Великобритании восстановил свою работуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После решения Верховного суда Великобритании британский парламент официально начал свою работу в среду, 25 сентября.

«Это будет напряженный день в парламенте, поскольку депутаты и лорды возвращаются в Палату общин и Палату лордов Великобритании после вчерашнего вердикта Верховного Суда», - говорится на Facebook страницы парламента Королевства.

Как писал сайт kp.ru, 24 сентября, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение британского премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента с 9 сентября до 14 октября.

Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу заявил о необходимости парламенту «собраться без промедления». Он сообщил, что проинструктировал ответственных лиц и следующее заседание палаты начнётся в среду, 25 сентября.

В связи с решением суда глава британского правительства сократил свой визит в США на сессию Генассамблеи ООН и вернулся в Лондон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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