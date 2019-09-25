Парламент Великобритании восстановил свою работу
После решения Верховного суда Великобритании британский парламент официально начал свою работу в среду, 25 сентября.
«Это будет напряженный день в парламенте, поскольку депутаты и лорды возвращаются в Палату общин и Палату лордов Великобритании после вчерашнего вердикта Верховного Суда», - говорится на Facebook страницы парламента Королевства.
Как писал сайт kp.ru, 24 сентября, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение британского премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента с 9 сентября до 14 октября.
Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу заявил о необходимости парламенту «собраться без промедления». Он сообщил, что проинструктировал ответственных лиц и следующее заседание палаты начнётся в среду, 25 сентября.
В связи с решением суда глава британского правительства сократил свой визит в США на сессию Генассамблеи ООН и вернулся в Лондон.
ИСТОЧНИК KP.RU