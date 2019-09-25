После пожара в лагере «Холдоми» МЧС установит требования к палаточным лагерям

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-25T15:02:39+03:00

Пожар в палаточном лагере Хабаровского края произошел ночью с 22 на 23 июля Фото: Предоставлено очевидцами

В нормативах по пожарной безопасности пропишут типы материалов для палаток и правила их установки

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МЧС установит требования пожарной безопасности к палаточным лагерям. Вносить изменения в существующие правила решили после пожара в детском лагере Хабаровском крае. Палатки загорелись ночью, когда дети спали. Всего в лагере отдыхали 189 детей, трое из них попали в больницу в критическом состоянии, еще одна девочка погибла в результате ЧП.

Случай в Хабаровском крае стал первым подобным ЧП в палаточных лагерях. Чтобы сделать летний отдых детей безопасным, руководство МЧС приняло решение внести изменения в правила, касающиеся установки палаточных лагерей.

- До 1 апреля 2020 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима, в том числе установить правила поведения людей, порядка содержания территорий и временных сооружений палаточного типа, - рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев на пресс-конференции в ТАСС.

Для палаточных лагерей разработают стандарк, где будет прописано, из каких материалов должны быть палатки для детского отдыха, какие особенности конструкции должны быть у палаток.

ИСТОЧНИК KP.RU