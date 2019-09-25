После пожара в лагере «Холдоми» МЧС установит требования к палаточным лагерям
МЧС установит требования пожарной безопасности к палаточным лагерям. Вносить изменения в существующие правила решили после пожара в детском лагере Хабаровском крае. Палатки загорелись ночью, когда дети спали. Всего в лагере отдыхали 189 детей, трое из них попали в больницу в критическом состоянии, еще одна девочка погибла в результате ЧП.
Случай в Хабаровском крае стал первым подобным ЧП в палаточных лагерях. Чтобы сделать летний отдых детей безопасным, руководство МЧС приняло решение внести изменения в правила, касающиеся установки палаточных лагерей.
- До 1 апреля 2020 года планируется внести изменения в правила противопожарного режима, в том числе установить правила поведения людей, порядка содержания территорий и временных сооружений палаточного типа, - рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев на пресс-конференции в ТАСС.
Для палаточных лагерей разработают стандарк, где будет прописано, из каких материалов должны быть палатки для детского отдыха, какие особенности конструкции должны быть у палаток.
ИСТОЧНИК KP.RU