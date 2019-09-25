2019-09-25T15:18:41+03:00
Экономика

Счетная палата обеспокоена подорожанием продуктов питания при хорошем урожае в России

В этом году выросли цены на яблоки, лук, морковь, пшеничную муку, ржаной хлеб и рис
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Счетная палата обеспокоена подорожанием продуктов питания при хорошем урожае в РоссииСчетная палата обеспокоена подорожанием продуктов питания при хорошем урожае в РоссииФото: Евгения ГУСЕВА
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Счетная палата обеспокоена подорожание продуктов питания в России на фоне позитивных итогов уборочной кампании. Такое заявление сделал аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс.

«Так, с 1 января текущего года подорожали яблоки, лук, морковь, мороженая рыба, рис, пшеничная мука, ржаной хлеб. Учитывая позитивные итоги уборочной кампании, такая ситуация на потребительском рынке вызывает некоторое беспокойство», - сказал он, выступая в Госдуме.

Каульбарс отметил, что рост цен на отдельные продукты питания из потребительской корзины происходит несмотря на рост объема производства сельхозпродукции порядка на 6% при сравнении июля текущего года к июлю прошлого года.

Аудитор Счетной палаты напомнил и данные министра сельского хозяйства Дмитрий Патрушева о неплохих результатах урожая. Как писал сайт kp.ru, в своем докладе президенту России Владимиру Путину глава ведомства сообщил, что в этом году в нашей стране соберут на 5 миллионов тонн зерна больше, чем в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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