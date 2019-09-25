Для больниц Тюменской области закупят дорогостоящее диагностическое оборудование

СЕГОДНЯ 15:15 2019-09-25T15:15:42+03:00

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Новое современное диагностическое оборудование поступит в больницы и клиники Тюменской области в 2020 году. Оно заменит устаревшую и отжившую свой век технику, позволив повысить точность диагностики. Кроме того, тюменские врачи смогут принимать за один прием больше пациентов. Распоряжение о выделении дополнительного финансирования из регионального бюджета подписал губернатор Александр Моор: глава региона направил на закупку медицинского оборудования 250 млн рублей.

Так, в тюменском центре «Медицинский город» появится новый аппарат лучевой терапии с системой визуализации очага опухоли. Благодаря ему эффективную помощь получат до 700 пациентов в год. В областной клинической больнице №2 ждут современный магнитно-резонансный томограф и эндоскопическое оборудование. Это оборудование позволит ежегодно обследовать 12 тысяч пациентов и проводить 4,5 тысячи операций. А на новом рентгеновском аппарате, который установят в ОКБ №3 Тобольска, будут проводить до 120 исследований в сутки. Кроме покупки дорогостоящего оборудования в бюджет заложена и замена лифтов в больницах и клиниках региона.

В целом расходы на здравоохранение в Тюменской области в 2019 году увеличены на 1,5 млрд рублей. Как рассказал глава региона, финансирование увеличено по 25 региональным программам.

- Все они направлены на улучшение жизни людей. В частности, по здравоохранению основные внесенные изменения в бюджет касаются приобретения лекарственных препаратов, техники и оборудования для наших поликлиник и больниц, - подчеркнул Александр Моор. - Кроме того, будет приобретено 17 новых машин для службы скорой помощи. Все мероприятия, которые дополнительно попали под финансирование, входят в национальные проекты и направлены на достижение целей, обозначенных в указе президента.