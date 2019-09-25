Медведев повысил зарплаты работникам госорганов, не состоящим на госслужбе

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-25T15:34:47+03:00

Постановление главы кабмина вступит в силу с октября текущего года

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении с 1 октября 2019 года заработной платы в 1,043 раза работникам федеральных госорганов, которые не являются государственными служащими. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», - указано в соответствующем постановлении.

Напомним, что в марте этого года глава кабмина подписал распоряжение об индексации оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений на 4,3% с 1 октября 2019 года. Повышение оклада коснется работников федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей.

ИСТОЧНИК KP.RU