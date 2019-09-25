2019-09-25T16:01:49+03:00
Происшествия

Генерала МВД задержали по подозрению вымогательстве 100 миллионов рублей

За эти деньги по версии следствия Александра Мельников обещал прекратить уголовное преследование бизнесмена
Юлия САЛЬНИКОВА
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СК требует ареста генералаСК требует ареста генералаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Генерала-майора полиции задержали в Москве за вымогательство 100 миллионов рублей. Александр Мельников, будучи первым заместителем начальника ГУОООП МВД России, по версии следствия готов был оказать «платную» услугу одному из обратившихся к нему бизнесменов. Предприниматель просил прекратить уголовное дело, а Мельников за это – 100 миллионов рублей.

Теперь генерала подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Александр Мельников Фото: мвд.рф

Александр Мельников Фото: мвд.рф

Как удалось выяснить mk.ru "сделку" полицейские еще в январе предложили предпринимателю, который проходил по делу о мошенничестве. А поскольку, бизнесмен так просто не соглашался отдавать 100 миллионов рублей, то Мельников, опять же по версии следствия, использовал свое служебное положение, чтобы "подтолкнуть" его к нужному решению.

Деньги передавал в два этапа - 30 миллионов - аванс. Остальное после того, как уголовное дело закроют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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