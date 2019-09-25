Глава китайского парламента заявил о попытках США рассорить Россию и Китай
Глава парламента КНР Ли Чжаньшу заверил Владимира Путина, что рассорить Россию и Китай американцам не получится. О попытках внести разлад между странами со стороны США китайский парламентарий заявил 25 сентября во время встречи с президентом России. В Нур-Султане открылось 4-е Совещание спикеров парламентов стран Евразии.
- Сегодня США осуществляют двойное сдерживание в отношении Китая и России, а также пытаются рассорить нас, но мы это хорошо видим и мы не попадемся на их удочку. Самая главная причина в том, что у нас имеется прочный фундамент политического взаимного доверия –сказал глава китайского парламента. Его слова приводит РИА Новости.
Он также выразил уверенность, что Россия и Китай в дальнейшем продолжат стремление друг друга «идти собственным путем».
На встрече речь шла о сотрудничестве между странами не только в сфере экономики и торговли, но и науке, культуре.
ИСТОЧНИК KP.RU