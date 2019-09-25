2019-09-25T16:10:37+03:00
Политика

Глава китайского парламента заявил о попытках США рассорить Россию и Китай

Ли Чжаньшу 25 сентября провел встречу с Владимиром Путиным
Юлия САЛЬНИКОВА
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Китай будет сотрудничать с Россией в сфере торговли и наукиКитай будет сотрудничать с Россией в сфере торговли и наукиФото: REUTERS
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Глава парламента КНР Ли Чжаньшу заверил Владимира Путина, что рассорить Россию и Китай американцам не получится. О попытках внести разлад между странами со стороны США китайский парламентарий заявил 25 сентября во время встречи с президентом России. В Нур-Султане открылось 4-е Совещание спикеров парламентов стран Евразии.

- Сегодня США осуществляют двойное сдерживание в отношении Китая и России, а также пытаются рассорить нас, но мы это хорошо видим и мы не попадемся на их удочку. Самая главная причина в том, что у нас имеется прочный фундамент политического взаимного доверия –сказал глава китайского парламента. Его слова приводит РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что Россия и Китай в дальнейшем продолжат стремление друг друга «идти собственным путем».

На встрече речь шла о сотрудничестве между странами не только в сфере экономики и торговли, но и науке, культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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