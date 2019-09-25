Производитель Барби создал кукол без пола, чтобы дети могли делать из девочек мальчиков

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-25T16:26:25+03:00

Куклу можно превращать с помощью париков и одежды из девочки в мальчика Фото: Кадр видео

Изменить размер текста: A A

В продажу выходит серия кукол, пол которых дети смогут менять, как им вздумается. Производитель Барби заявил, что новые игрушки – гендерно независимы и не навешивают «ярлыки». Игровой набор получил название «Creatable World». В коробке помимо самой куклы два набора одежды и париков, с их помощью игрушка может стать хоть Барби, хоть Кеном.

- Серию мы разработали вместе с преданной командой экспертов, родителей, врачей и, что самое важное, детей. Мы даем детям возможность создать шесть различных наборов в различных тонах кожи, - сказал представитель компании Mattel, его слова приводит The Mirror.

Игрушки создатели считают отражением времени и якобы даже получали от детей сообщения с просьбами перестать диктовать им «гендерные нормы».

- Эта линия позволяет всем детям свободно выражать свое мнение, - сказал Ким Калмон, старший вице-президент Mattel по дизайну кукол.

Когда куклы поступят в продужу в странах Европы, не сказано.

ИСТОЧНИК KP.RU