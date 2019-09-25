2019-09-25T16:26:25+03:00
В мире

Производитель Барби создал кукол без пола, чтобы дети могли делать из девочек мальчиков

Новинку делали с командой психологов и родителей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Куклу можно превращать с помощью париков и одежды из девочки в мальчикаКуклу можно превращать с помощью париков и одежды из девочки в мальчикаФото: Кадр видео
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В продажу выходит серия кукол, пол которых дети смогут менять, как им вздумается. Производитель Барби заявил, что новые игрушки – гендерно независимы и не навешивают «ярлыки». Игровой набор получил название «Creatable World». В коробке помимо самой куклы два набора одежды и париков, с их помощью игрушка может стать хоть Барби, хоть Кеном.

- Серию мы разработали вместе с преданной командой экспертов, родителей, врачей и, что самое важное, детей. Мы даем детям возможность создать шесть различных наборов в различных тонах кожи, - сказал представитель компании Mattel, его слова приводит The Mirror.

Игрушки создатели считают отражением времени и якобы даже получали от детей сообщения с просьбами перестать диктовать им «гендерные нормы».

- Эта линия позволяет всем детям свободно выражать свое мнение, - сказал Ким Калмон, старший вице-президент Mattel по дизайну кукол.

Когда куклы поступят в продужу в странах Европы, не сказано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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