Впервые за пять лет в России добились стабильных цен на молоко

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-25T16:53:30+03:00

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В этом году в России наконец-то стабилизировались цены на молоко. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря внедрению системы "Меркурий". Она подразумевает оформление всех документов - ветеринарных свидетельств и справок в электронном виде. Это позволяет досконально отслеживать весь процесс поступления продукции - "от поля до прилавка", передает ФАН.

Работать эта система начала еще 1 июля. Однако пока сертификации подлежат далеко не все молочные продукты. Среди них молоко, сгущенка, сливочное масло, тертые сыры или сыры в порошке, плавленые и голубые сыры. С 1 ноября к ним также присоединятся пастеризованное молоко в потребительской упаковке, сгущенка, сливочное масло, йогурты и кефир. Кроме этого, в список войдут мороженое и сливки.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, как работает система "Меркурий". Главное её достоинство - прозрачность - точно известно, где продукт был изготовлен, когда, какие инстанции прошел. Но, как и любая система, она имеет множество проблем. Главная из которых - огромное количество электронных документов. Их гораздо больше, чем бумажных. Обработка всех этих сертификатов может растянуться на несколько часов. Кроме того, не исключена возможность ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU