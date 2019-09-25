Помпео считает, что Иран укрывает членов «Аль-Каиды»
Иран на протяжении многих лет проводил агрессивную политику, убивал, пытал собственный народ и по сей день укрывает членов террористической группировки «Аль-Каида*». Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.
«Они убивали и пытали собственный народ, убивали американцев от Ливана до Ирака, они до сих пор укрывают "Аль-Каиду".», - сказал глава американского Госдепартамента.
По словам Помпео, Иран на протяжении четырех десятилетий проводил агрессивную политику против собственного народа и цивилизации в целом, но «к сожалению, без последствий для себя».
Отметим, что пару дней назад, 22 сентября, Помпео заявил о настрое Вашингтона на мирное разрешение конфликта с Тегераном. По словам американского Госсекретаря даже усиление военного присутствия США в регионе следует исключительно этим целям.
Напомним, что на данный момент Вашингтон обвиняет Тегеран в причастности к атакам на саудовские нефтяные объекты. В Тегеране все озвученные обвинения называют бессмысленными и безосновательными.
*Запрещенная в России организация
ИСТОЧНИК KP.RU