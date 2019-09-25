Помпео считает, что Иран укрывает членов «Аль-Каиды»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-25T16:29:17+03:00

Госсекретарь США заявил, что Тегеран на протяжении десятилетий проводил агрессивную политику против цивилизации

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Иран на протяжении многих лет проводил агрессивную политику, убивал, пытал собственный народ и по сей день укрывает членов террористической группировки «Аль-Каида*». Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

«Они убивали и пытали собственный народ, убивали американцев от Ливана до Ирака, они до сих пор укрывают "Аль-Каиду".», - сказал глава американского Госдепартамента.

По словам Помпео, Иран на протяжении четырех десятилетий проводил агрессивную политику против собственного народа и цивилизации в целом, но «к сожалению, без последствий для себя».

Отметим, что пару дней назад, 22 сентября, Помпео заявил о настрое Вашингтона на мирное разрешение конфликта с Тегераном. По словам американского Госсекретаря даже усиление военного присутствия США в регионе следует исключительно этим целям.

Напомним, что на данный момент Вашингтон обвиняет Тегеран в причастности к атакам на саудовские нефтяные объекты. В Тегеране все озвученные обвинения называют бессмысленными и безосновательными.

*Запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU