МИД Германии опроверг информацию о выдаче виз жителям ДНР с российскими паспортами

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-25T16:52:15+03:00

Жители ДНР с весны 2019 года могут получить российский паспорт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Информация о получении разрешения на въезд в страну для представителей ДНР и ЛНР опубликована газетой Bild

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Министерство иностранных дел ФРГ выступило с официальным опровержением фактов выдачи виз жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Ране газета Bild сообщала, что такие случаи есть, но точное число виз, выданных этой категории, не известно. С апреля по сентябрь общее число немецких виз для россиян приблизилось к ста.

- Германия ведет переговоры на уровне ЕС о том, как вести себя с паспортами, выданными на Востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить, - сообщают в МИД Германии.

По данным немецкого ведомства ни одного случая выдачи виз жителям ДНР с российским паспортом не зафиксировано.

Возможность оформить российский паспорт появилась у жителей Донецкой и Луганской народных республик весной 2019 года. Приемом документов занялись в специально открытых миграционных отделах.

ИСТОЧНИК KP.RU