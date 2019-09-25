2019-09-25T16:52:15+03:00
В мире

МИД Германии опроверг информацию о выдаче виз жителям ДНР с российскими паспортами

Информация о получении разрешения на въезд в страну для представителей ДНР и ЛНР опубликована газетой Bild
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Жители ДНР с весны 2019 года могут получить российский паспортЖители ДНР с весны 2019 года могут получить российский паспортФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел ФРГ выступило с официальным опровержением фактов выдачи виз жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Ране газета Bild сообщала, что такие случаи есть, но точное число виз, выданных этой категории, не известно. С апреля по сентябрь общее число немецких виз для россиян приблизилось к ста.

- Германия ведет переговоры на уровне ЕС о том, как вести себя с паспортами, выданными на Востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить, - сообщают в МИД Германии.

По данным немецкого ведомства ни одного случая выдачи виз жителям ДНР с российским паспортом не зафиксировано.

Возможность оформить российский паспорт появилась у жителей Донецкой и Луганской народных республик весной 2019 года. Приемом документов занялись в специально открытых миграционных отделах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский в своем выступлении на ГА ООН обвинил Россию в ведении войны на Украине
Корабль «Союз МС-15» стартовал с космодрома Байконур
В ОП прокомментировали идею разрешить судебным приставам выламывать двери квартир
США опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Впервые за пять лет в России добились стабильных цен на молоко
Трамп предложил демократам извиниться после публикации разговора с Зеленским
Зеленский опубликовал совместную с Трампом фотографию
Помпео считает, что Иран укрывает членов «Аль-Каиды»
США расширили список санкций против Тегерана
Производитель Барби создал кукол без пола, чтобы дети могли делать из девочек мальчиков
Глава китайского парламента заявил о попытках США рассорить Россию и Китай
Генерала МВД задержали по подозрению вымогательстве 100 миллионов рублей
Космонавты рассказали, как получают благословление перед полетом
Медведев повысил зарплаты работникам госорганов, не состоящим на госслужбе
В партии Меркель предложили пошагово отменить антироссийские санкции
Счетная палата обеспокоена подорожанием продуктов питания при хорошем урожае в России
Для больниц Тюменской области закупят дорогостоящее диагностическое оборудование
Елизавета II выступит перед парламентом с тронной речью
Бывший глава МИД Украины: Войдем в историю как страна, которая привела к импичменту президента США