МИД Германии опроверг информацию о выдаче виз жителям ДНР с российскими паспортами
Министерство иностранных дел ФРГ выступило с официальным опровержением фактов выдачи виз жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Ране газета Bild сообщала, что такие случаи есть, но точное число виз, выданных этой категории, не известно. С апреля по сентябрь общее число немецких виз для россиян приблизилось к ста.
- Германия ведет переговоры на уровне ЕС о том, как вести себя с паспортами, выданными на Востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить, - сообщают в МИД Германии.
По данным немецкого ведомства ни одного случая выдачи виз жителям ДНР с российским паспортом не зафиксировано.
Возможность оформить российский паспорт появилась у жителей Донецкой и Луганской народных республик весной 2019 года. Приемом документов занялись в специально открытых миграционных отделах.
ИСТОЧНИК KP.RU