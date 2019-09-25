СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-25T16:53:25+03:00

«Застал из врасплох!»: Трамп предложил демократам извиниться после публикации разговора с Зеленским Фото: REUTERS

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Президент США Дональда Трамп заявил, что демократы должны извиниться после того, как узнают содержание его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Будут ли демократы извиняться после того, как узнают, что было сказано в телефонной беседе с украинским президентом? Они должны, отличный звонок - застал их врасплох!» - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Напомним, ранее американские издания сообщили, что в телефонном разговоре с президентом Украины американский лидер убеждал украинского коллегу начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Позже, Трамп сообщил, что Белый дом получил разрешение от Киева на обнародование стенограммы разговора с Зеленским. По словам американского президента, будет представлена полная версия беседы «без каких-либо искажений», и все увидят, что общение было «дружеским» и без какого-либо давления.

В свою очередь, демократы уже инициировали начало процедуры импичмента Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU