В ОП прокомментировали идею разрешить судебным приставам выламывать двери квартир

СЕГОДНЯ 17:21 2019-09-25T17:21:54+03:00

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Необходимость наделить судебных приставов правом взламывать двери домов и квартир в первую очередь связана с безопасностью других жильцов. Так прокомментировал поправку к закону «Об исполнительном производстве» первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов.

«Прежде всего такие новеллы законодательства вызваны ситуацией, которая сложилась на настоящий момент. Когда люди делают перепланировки, никаким образом их не оформляют, они входят в противоречие с инженерными правилами, угрожают безопасности не только людей, проживающих в этой квартире, но и всего дома», — цитирует Кирьянова RT.

Помимо этого эксперт добавил, что существует еще и проблема с неправильно подключенным газовым оборудованием. Из-за того, что в помещение никто не имеет доступа без разрешения владельцев, в квартирах может произойти взрыв бытового газа.

Ранее Минюст предложил наделить судебных приставов правом выламывать двери в домах и квартирах в случае, если с владельцем не получится договориться о проверке правомерности перепланировки в помещении. Кроме того поводом для взлома может послужить неправильное подключение газа в квартире, пишут «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU