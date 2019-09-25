Корабль «Союз МС-15» стартовал с космодрома Байконур

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-25T17:33:07+03:00

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Состоялся запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15». На международную космическую станцию отправятся три космонавта: россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури – это первый космонавт из ОАЭ. Он пробудет на МКС до 3 октября и вернется на землю вместе с россиянином Алексем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

- На околоземную орбиту отправился экипаж с позывным «Сарматы», - сообщают в Роскокосмосе.

Робот Федор, который летал в прошлый раз в космос в гордом одиночестве, на МКС больше не полетит.

«Союз-ФГ» станет последней в истории ракетой-носителем, которая запущена в космос. Начиная с 2020 года космонавтов будут запускать с помощью новых ракет «Союз-2.1а».Стыковка с МКС назначена на 19:45 UTC 25 сентября. «Роскосмос» ведет трансляцию в своем твиттер.

ИСТОЧНИК KP.RU