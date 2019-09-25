2019-09-25T19:14:17+03:00
В мире

На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии

Как опекуна инвалида парня не могут призвать в армию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Супруга призывника уверяет, что живут они как и положено мужу с женойСупруга призывника уверяет, что живут они как и положено мужу с женойФото: Кадр видео
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Молодой парень из села Байбовка Винницкой области женился на своей двоюродной бабушке. Соседи утверждают, что пойти в загс 24-летний юноша резко захотел после того, как получил повестку в армию. Жену выбирал тщательно – главным козырем пассии стала инвалидность первой группы. Его супруге Зинаиде Илларионовне 81 год, призывника даже не смутило, что она приходится ему родственницей. Штамп в загсе поставили, но жить вместе молодые не стали.

Журналисты ТСН узнали, что парень редко навещает супругу, хотя та говорит – живут они «как и положено мужу с женой».

Формально забрать его в армию теперь не могут. В местном военкомате разводят руками – призывник теперь является опекуном супруги и по закону обязан ухаживать за ней и обеспечивать материально – в армию таких не берут.

После того, как о браке и его мотивах написали украинские СМИ, юристы посоветовали военкомату собрать показания свидетелей – соседей и всех, кто знает новоиспеченную семью, чтобы доказать, что брак фиктивный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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