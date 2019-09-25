Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева

СЕГОДНЯ 20:25 2019-09-25T20:31:10+03:00

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Исполнительный совет МВФ определился с кандидатурой на пост главы валютного фонда. Кресло директора пустовало с 16 июля 2019 года, когда Кристин Лагард подала в отставку. Она решила покинуть МВД по причине выдвижения на пост главы Европейского центрального банка.

Теперь место, которое ранее занимала Лагард, достанется Кристалине Георгиевой. Она официально избрана главой МВФ на пять лет с 1 октября 2019 года. Известно, что ранее она была исполнительным директором Всемирного банка, до этого – членом Еврокомиссии от Болгарии.

Кристалине Георгиевой 66 лет. Она смогла стать главой МВФ после того, как совет управляющих фонда снял возрастные ограничения для должности директора. Раньше возглавлять МВФ не мог человек, старше 65 лет. Георгиева стала единственной претенденткой на этот пост.

ИСТОЧНИК KP.RU