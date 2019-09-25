Лавров на ГА ООН предложил перенести часть международных мероприятий из США
Сергей Лавров принял участие в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая проходит в рамках Генассамблеи ООН. Выступление министра иностранных дел России в главном зале должно состоятся 27 сентября.
С трибуны в среду 25 сентября Сергей Лавров призвал задуматься коллег о необходимости переноса международных мероприятий из США в другие страны.
- Наша конференция была омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами членов делегаций, которые прибывают на работу в ООН, - сказал глава МИД России. Его слова приводит "ТАСС".
Напомним, десять человек, заявленных на участие в Генассамблее, не смогли приехать в Нью-Йорк.
- Практически вся российская делегация, - добавил Лавров, - не получила визы, хотя все процедуры с нашей стороны были выполнены.
ИСТОЧНИК KP.RU