После выступления Зеленского на ГА ООН в Госдуме призвали его «не распространять мифы про Крым»

СЕГОДНЯ 21:15 2019-09-25T21:16:56+03:00

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В Госдуме прокомментировали выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Украинский президент заявил 25 сентября о военных действиях, которые продолжаются в Донбассе, назвал Россию «агрессором» и назвал референдум 2014 года в Крыму – «аннексией».

- К сожалению, Зеленский продолжает поддерживать и распространять мифы об аннексии Крыма. Мы неоднократно приглашали его в российский Крым. Сегодня огромное количество украинских туристов приезжает в крымский регион, пускай он у них спросит, если сам не хочет приехать и убедиться, что никакой аннексии не было, -сказал РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

В Нью-Йорке с 24 сентября по 30 сентября проходит Генассамблея ООН. В первый день международного саммита Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Он опубликовал совместное фото с американским президентом и вызвал насмешки в социальных сетях из-за того, что встал на шаг впереди остальных ради того, чтобы казаться в кадре повыше.

ИСТОЧНИК KP.RU