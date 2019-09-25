Кубанцы пригласили Илона Маска в Краснодар: Он ответил им на русском

СЕГОДНЯ 22:35 2019-09-25T22:38:05+03:00

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Илон Маск ответил на приглашение приехать в Краснодар на бизнес-форум. Коллеги американского бизнесмена, но только из Кубани, придумали, как привлечь внимание изобретателя с учетом того, что в сети регулярно публикуют обращения к нему. Фраза «как тебе такое, Илон Макс» уже давно ушла в народ, так что предприниматель, кажется перестал обращать на это внимание. Но огромный плакат с этой надписью прямо перед окнами компании SpaceX не заметить не мог.

Но отвечать тем не менее, не торопился. Пока у нему не обратилась через твиттер с фотографией билборда Катя Павлющенко:

- Не могу удержаться от смеха. Некоторые творческие люди из Краснодара арендовали рекламный щит в Hawtorn возле офиса SpaceX, чтобы пригласить Илона Маска на свой бизнес-форум. QR-код приводит к забавному музыкальному видео-приглашению, - она попросила Маска ответить.

Спустя пару часов он написал в твиттер по-русски:

-Язык хорошо подвешен, - Илом Макс имел ввиду креативных жителей Краснодарского края, которые придумали такой необычный способ привлечь его внимание.

В твиттете сразу же появились сообщения, что способ сработал, внимание изобретателя привлекли.

- Правда, - также по-русски ответил Илон Маск.

ИСТОЧНИК KP.RU