2019-09-25T23:24:07+03:00
Здоровье

Ученые объяснили, чем опасно посещения туалета с телефоном

Британские врачи считают, что из-за смартфона человек засиживается в уборной комнате
Юлия САЛЬНИКОВА
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Британские ученые против походов в туалет с телефономБританские ученые против походов в туалет с телефономФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исследователи из Британии установили, что посещение туалета с телефоном может нанести реальный вред организму. Ученые вдруг посчитали, что с гаджетом человек проводит в уборной значительно больше времени, чем без него: читает переписку, качает программы, смотрит ролики и прочее. За этими занятиями, да еще в тишине и без контроля со стороны семейства, человек засиживается в туалете. Чем чаще и дальше такие минуты одиночества, тем больше вероятность, что вскоре ему придется обратиться к врачам с «деликатной проблемой».

- Часто геморрой развивается в результате беременности, хронического кашля или просто в пожилом возрасте. Но еще одной причиной этого очень неприятного расстройства, которое мало кто осознает, является слишком продолжительная сидение на унитазе, - приводит результаты исследования medikforum.ru.

Правда, врачи не стали уточнять, какие время нахождения в туалете считается безопасным. Наверное, чтобы не пришлось засекать по телефону время, и не пришлось брать гаджет в санузел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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