2019-09-26T05:44:11+03:00
Политика

Захарова прокомментировала обвинение Зеленского в адрес России в ООН

Она назвала заявление украинского президента «пропагандистской мишурой»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, что выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН с пулей в руке «пропагандистской мишурой». Она напомнила, что патрон, который продемонстрировал лидер незалежной, убила не обычного гражданина и деятеля искусства, а боевика правоэкстремистской группировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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