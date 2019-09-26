Захарова прокомментировала обвинение Зеленского в адрес России в ООН
Она назвала заявление украинского президента «пропагандистской мишурой»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, что выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН с пулей в руке «пропагандистской мишурой». Она напомнила, что патрон, который продемонстрировал лидер незалежной, убила не обычного гражданина и деятеля искусства, а боевика правоэкстремистской группировки.
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ИСТОЧНИК KP.RU