Премьер Армении назвал Россию главным стратегическим партнером страны

СЕГОДНЯ 06:29 2019-09-26T06:29:17+03:00

Он отметил, что Ереван хочет оставаться в хороших отношениях с Москвой

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Ереван хочет оставаться в хороших отношениях с Россией, Евросоюзом, Грузией и Ираном.

- Россия - наш ключевой стратегический партнер и союзник. Грузия и Иран - наши стратегические соседи. У нас сложились стратегически важная повестка и партнерство с Евросоюзом и его странами - членами, - сказал Пашинян.

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ИСТОЧНИК KP.RU