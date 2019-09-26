2019-09-26T06:29:17+03:00
Политика

Премьер Армении назвал Россию главным стратегическим партнером страны

Он отметил, что Ереван хочет оставаться в хороших отношениях с Москвой
Мария ИГНАТЬЕВА
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Ереван хочет оставаться в хороших отношениях с Россией, Евросоюзом, Грузией и Ираном.

- Россия - наш ключевой стратегический партнер и союзник. Грузия и Иран - наши стратегические соседи. У нас сложились стратегически важная повестка и партнерство с Евросоюзом и его странами - членами, - сказал Пашинян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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