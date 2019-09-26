Глава МИД Японии планирует проработать вопрос о визите в РФ
Тосимицу Мотэги подчеркнул, что он и его российский коллега Сергей Лавров подтвердили стремление "развивать отношения между Японией и Россией в широких областях"
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Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что он планирует проработать возможность его визита в РФ в ближайшее время.
Японский дипломат подчеркнул, что он и его российский коллега Сергей Лавров подтвердили стремление "развивать отношения между Японией и Россией в широких областях".
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ИСТОЧНИК KP.RU