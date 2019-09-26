2019-09-26T12:18:27+03:00
В мире

В Кремле удивлены, что США опубликовали полную запись беседы Трампа и Зеленского

Песков отметил, что такое редко встретишь в дипломатической и межгосударственной практике
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кремле удивлены, что США опубликовали полную запись беседы Трампа и ЗеленскогоВ Кремле удивлены, что США опубликовали полную запись беседы Трампа и ЗеленскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Опубликованная стенограмма разговора президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского является исключительно внутренним делом двух стран, однако полную запись беседы лидеров государств нечасто встретишь в дипломатической практике. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы — будь то телефонный разговор или очная беседа — это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе», - сказал представитель Кремля.

Отметим, что сам украинский лидер не ожидал, что Белый дом опубликует все содержание телефонного разговора с американским президентом. Зеленский отметил, что иногда публика не должна знать, о чем говорили президенты независимых государств.

Напомним, Трамп получил разрешение от Киева на обнародование стенограммы разговора с Зеленским для того, чтобы доказать, что американский лидер не давил на своего украинского коллегу во время обсуждения расследования против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена американский

ИСТОЧНИК KP.RU

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