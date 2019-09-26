Информатика по-новому: В Якутии для детей открылись 54 образовательных центра «Точка роста»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-26T12:21:31+03:00

Школьники из сельских районов будут изучать в них цифровые технологии и естественно-научные предметы

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В Якутии открылись 54 образовательных центра «Точка роста» по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям. Торжественное открытие всех центров состоялось 24 сентября: в этот день школьников ждали интерактивные лекции, увлекательные мастер-классы и торжественные мероприятия для детей и их родителей.

Образовательные центры «Точка роста» создаются при школах в отдаленных сельских районах (а с 2020 года они появятся и в малых городах) в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Главная цель проекта - обновление и модернизация материально-технической базы таких школ, чтобы дети из удаленных населенных пунктов могли получать знания наравне со своими сверстниками из больших городов. На выделенные из бюджета средства закупается новое оборудование, современные методики и технологии, которые позволят по-новому подойти к процессу обучения. В центрах «Точка роста» школьники будут изучать предметы «Технология», «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Уже в следующем году новые образовательные центры появится в 96 школах Якутии, в 2021 году «Точки роста» заработают в 171 школе, а в 2022 году – в 287 образовательных учреждениях республики.

Напомним, федеральный проект «Современная школа» создан по инициативе президента России Владимир Путина для повышения уровня среднего образования. Планируется, что Россия в 2024 году войдет в первую десятку стран мира по качеству общего образования и воспитания. Один из важных пунктов проекта – обновление материально-технической базы школ.