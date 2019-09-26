2019-09-26T12:30:24+03:00
Общество

Прокуратура требует наказание актеру Павлу Устинову, не связанное с лишением свободы

Ранее он был осужден за нападение на бойца ОМОНа на акции 3 августа в Москве
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве представитель прокуратуры попросил суд изменить приговор Павлу Устинову, которого ранее осудили на 3,5 года лишения свободы за нападение на бойца Росгвардии во время несогласованного митинга 3 августа в Москве.

Актеру планируют назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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