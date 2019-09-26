СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-26T13:44:42+03:00

"В минских договоренностях этого нет": Песков прокомментировал возможное введение белорусских миротворцев на Донбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что необходимо в первую очередь понимать отношение участников конфликта к такому предложению

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение белорусских миротворцев на Донбасс.

Он подчеркнул, что необходимо в первую очередь понимать отношение участников конфликта к такому предложению.

Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы. В том случае, если будет согласие сторон.

- Участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение, - заявил Песков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дмитрий Песков прокомментировал публикацию плана интеграции РФ и Белоруссии. В Кремле заявили, что вся информация носит предварительный характер. Ранее в СМИ появилась информация о планах РФ и Белоруссии по созданию единых Гражданского и Налогового кодексов.

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ИСТОЧНИК KP.RU