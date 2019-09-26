2019-09-26T12:48:04+03:00
В мире

Саудовский принц взял на себя ответственность за убийство Хашукджи

Однако бен Сальман настаивает, что не был осведомлен о происходящем с журналистом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Наследный принц Саудовской АравииНаследный принц Саудовской АравииФото: REUTERS
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд взял на себя ответственность за инцидент с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генконсульство королевства в Стамбуле. Об этом говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline на сайте Службы общественного вещания Соедененных Штатов PBS.

«Это произошло в мою смену (когда ябыл на службе). Я беру на себя всю ответственность», - признал саудовский принц. Однако бен Сальман подчеркивает, что не был осведомлен о происходящем с Хашогги.

Напомним, Хашогги, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября. Он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше оттуда не вышел. 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели журналиста в диппредставительстве. В произошедшим многие СМИ и государства начали винить саудовского принца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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