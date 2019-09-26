2019-09-26T13:41:08+03:00
Спорт

ФИФА уличили в фальсификации: Месси избран игроком года нечестным путем

Капитан сборной Никарагуа удивился, увидев себя в списке проголосовавших. А тренер сборной Судана уверяет, что его выбор был иным
Дарья КРЫЛОВА
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Месси избран игроком года нечестным путем?Месси избран игроком года нечестным путем?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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После церемонии вручения награды The Best лучшему игроку года по версии ФИФА, разгорелся скандал.

Напомним, что вопреки ожиданиям многих, награду лучшего игрока года получил Лионель Месси, а не Вирджилл Ван Дайк, а в команде года вместо Мохамеда Салаха, Садио Мане и Бернарду Силвы оказались совершенно неблиставшие игроки Реал Мадрида: Серхио Рамос, Лука Модрич и Марсело Виерра.

О фальсификации выборов игрока года первым сообщил капитан сборной Никарагуа, Хуан Баррера.

«Я не голосовал за Месси», - сообщил Баррера Chiringuito.

«Более того, я вообще не участвовал в голосовании и был удивлен, увидев себя в списке капитанов, выбравших Месси. ФИФА утверждает, что направила мне ссылку для голосования на электронную почту, но я её не получал. Итак, как же я появился в списке капитанов, голосовавших за Месси, если я вообще не проходил голосование?» - цитирует Хуана издание.

По версии ФИФА, на второе место Хуан Баррера определил Садио Мане, а на третью Криштиану Роналду.

Вторым человеком, уличившим ФИФА во лжи стал тренер сборной Судана, Здравко Логарушич.

«Я не голосовал за Месси», - повторил он слова капитана сборной Никарагуа.

Только, если в случае воздержавшегося от голосования Барреры, ФИФА просто проголосовала вместо него, то Здравко Логарушич в голосовании поучаствовал, но ФИФА «слегка» изменила его выбор.

По словам тренера, первое место он отдал Мохамеду Салаху, второе Садио Мане, а третье Килиану Мбапе. ФИФА же из всего выбора Логарушича оставила только Мане, и то сместила его на третье место. По версии ФИФА выбор тренера выглядит как: 1. Лионель Месси 2. Вирджилл Ван Дайк 3. Садио Мане.

Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала". Приз лучшему игроку года получил Месси (46 баллов), вторым стал защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), Роналду (36) - третьим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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