ФИФА уличили в фальсификации: Месси избран игроком года нечестным путем
После церемонии вручения награды The Best лучшему игроку года по версии ФИФА, разгорелся скандал.
Напомним, что вопреки ожиданиям многих, награду лучшего игрока года получил Лионель Месси, а не Вирджилл Ван Дайк, а в команде года вместо Мохамеда Салаха, Садио Мане и Бернарду Силвы оказались совершенно неблиставшие игроки Реал Мадрида: Серхио Рамос, Лука Модрич и Марсело Виерра.
О фальсификации выборов игрока года первым сообщил капитан сборной Никарагуа, Хуан Баррера.
«Я не голосовал за Месси», - сообщил Баррера Chiringuito.
«Более того, я вообще не участвовал в голосовании и был удивлен, увидев себя в списке капитанов, выбравших Месси. ФИФА утверждает, что направила мне ссылку для голосования на электронную почту, но я её не получал. Итак, как же я появился в списке капитанов, голосовавших за Месси, если я вообще не проходил голосование?» - цитирует Хуана издание.
По версии ФИФА, на второе место Хуан Баррера определил Садио Мане, а на третью Криштиану Роналду.
Вторым человеком, уличившим ФИФА во лжи стал тренер сборной Судана, Здравко Логарушич.
«Я не голосовал за Месси», - повторил он слова капитана сборной Никарагуа.
Только, если в случае воздержавшегося от голосования Барреры, ФИФА просто проголосовала вместо него, то Здравко Логарушич в голосовании поучаствовал, но ФИФА «слегка» изменила его выбор.
По словам тренера, первое место он отдал Мохамеду Салаху, второе Садио Мане, а третье Килиану Мбапе. ФИФА же из всего выбора Логарушича оставила только Мане, и то сместила его на третье место. По версии ФИФА выбор тренера выглядит как: 1. Лионель Месси 2. Вирджилл Ван Дайк 3. Садио Мане.
Торжественная церемония вручения ежегодных наград ФИФА прошла в понедельник в Милане в театре "Ла Скала". Приз лучшему игроку года получил Месси (46 баллов), вторым стал защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38), Роналду (36) - третьим.
ИСТОЧНИК KP.RU