2019-09-26T13:25:09+03:00
В мире

В США ввели новые санкции против Китая

Под ограничения попали две компании, сотрудничающие с Ираном
Юлия ЩЕРБАКОВА
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США ввели санкции против китайских компанийСША ввели санкции против китайских компанийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный Вашингтон ввел новые санкции против китайских компаний из-за сотрудничества с Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Сообщается, что экономические ограничения налагаются на две компании - Kunlun Holding Company и COSCO Shipping Tanker (Dalian) - и пять их сотрудников, которые занимались транспортировкой нефти из Ирана, несмотря на запрет. Помпео добавил, что это шаг не против Китая, а против Ирана и нововведения должны лишить власти страны критически важных источников дохода, передает сайт телеканала «Звезда».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть временную торговую сделку с Китаем, однако при достижении определенных условий. Глава государства отметил, что его интересуют именно те договоренности, которые помогли бы двум странам разрядить обстановку в торговой войне и снять взаимные ввозные пошлины.

Однако в конце августа Трамп объявил о введении новых пошли на товары из КНР в ответ на увеличение китайской стороной тарифов на американские машины, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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