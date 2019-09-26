2019-09-26T13:54:52+03:00
Политика

Нацсовет незалежной лишил лицензии на вещание «112 Украина»

В Раде усомнились в законности решения регулятора
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Нацсовет незалежной лишил лицензии на вещание «112 Украина»Нацсовет незалежной лишил лицензии на вещание «112 Украина»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания лишил телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.

Команда телеканала назвала действия регулятора цензурой, однако сообщает, что «112 Украина» продолжает вещание и доступен для зрителей на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич заявила, что сомневается в законности такого решения, однако, по ее словам, «поставить точку в этом вопросе может только суд». «У меня лично, как у гражданина, как у депутата… есть сомнения касательно легитимности трех членов Нацсовета, я бы на их месте не спешил», - добавил он

Как писал сайт kp.ru, ранее Национальный совет безопасности и обороны Украины поручил проверку NewsOne и «112 Украина» на предмет их причастности к террористической деятельности. Однако по итогам проверки украинская Служба безопасности не нашла оснований для введения ограничений против телеканалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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