Мать Кокорина рассказала о скончавшемся адвокате сына

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-26T14:18:58+03:00

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Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, скончался у себя на даче в Подмосковье. Мать спортсмена уже выразила свои соболезнования близким юриста и рассказала, каким человеком бал Ромашов. По словам Светланы Кокориной, Андрей Михайлович всегда знал ответы на все вопросы.

«Андрей Михайлович был уникальным человеком. Мужчиной с большой буквы! Такие люди - большая редкость в наше время. Для нас было большой честью знать его, работать и дружить с ним. Он знал ответы на все вопросы. Даже в безвыходных ситуациях произносил свою любимую фразу: "Разберёмся" и делал это. Мы понесли невосполнимую утрату. Невыносимо больно осознавать, что мы больше никогда не сможем его увидеть, пообщаться и обнять его...Царствие ему небесное», - цитирует Кокорину сайт mk.ru.

Ранее сайт kp.ru писал, что московский адвокат Андрей Ромашов был найден мертвым в загородном доме. Накануне они отправился в Подмосковье закрыть дачный сезон. По предварительным данным, причиной его гибели юриста стал сердечный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU