2019-09-26T15:07:30+03:00
Политика

Путин направил жене Жака Ширана телеграмму с соболезнованиями

Бывший президент Франции умер на 87-м году жизни
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин направил Бернадет Ширак телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной ее супруга, бывшего президента Франции Жака Ширака.

Сайт kp.ru писал, что экс-глава государства скончался в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Смерть застала его в окружении близких и родных людей.

Умер Жак Ширак.Жак Рене Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет. В ноябре ему бы исполнилось 87 лет

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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