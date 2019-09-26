Путин направил жене Жака Ширана телеграмму с соболезнованиями
Бывший президент Франции умер на 87-м году жизни
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Президент России Владимир Путин направил Бернадет Ширак телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной ее супруга, бывшего президента Франции Жака Ширака.
Сайт kp.ru писал, что экс-глава государства скончался в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет. Смерть застала его в окружении близких и родных людей.
Умер Жак Ширак.Жак Рене Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет. В ноябре ему бы исполнилось 87 лет
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ИСТОЧНИК KP.RU