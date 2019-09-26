2019-09-26T15:16:00+03:00
Общество

Более 75% россиян не пользовались услугами фотографов последние два года

При этом самой популярной остается съемка для документов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил россиян и выяснил, какими услугами профессиональных фотографов они пользуются чаще всего.

Оказалось, что свыше 76% респондентов вовсе не обращались к таким специалистам в последние два года. Остальные, в основном, делали фото на документы, заказывали семейную фотосессию или съемку мероприятия.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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