Автор жалобы о звонке Трампа Зеленскому: Белый дом старался скрыть все записи разговора

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-26T16:58:27+03:00

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Автор жалобы о телефонной беседе президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трампа писал, что Белый дом старался скрыть все записи разговора, «особенно дословную расшифровку».

В своей жалобе разведчик утверждает, что центральной фигурой в усилиях по оказанию давления на Киев является личный адвокат американского лидера Руди Джулиани. По его словам юрист после разговора президентов даже встречался в Мадриде с советником Зеленского.

«Президент Соединенных Штатов использует полномочия своего офиса для привлечения вмешательства со стороны иностранного государства в выборы в США в 2020 году. Это вмешательство включает, среди прочего, совершение давления на другую страну (…) Личный адвокат президента господин Рудольф Джулиани является центральной фигурой в этих усилиях», - говориться в жалобе разведчика.

Напомним, ранее была обнародована стенограммы разговора двух лидеров. Публикацией беседы со своим украинским коллегой Трамп пытался доказать, что он не давил на Зеленского во время обсуждения расследования против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена американский

ИСТОЧНИК KP.RU