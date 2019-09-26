2019-09-26T17:25:55+03:00
Общество

«Ничего подобного нет в Москве»: Патриарх Кирилл высоко оценил работу Поволжского Православного института в Тольятти

Глава РПЦ считает, что здесь очень правильно выстроена работа с детьми и молодежью
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Патриарх остался доволен православным воспитанием молодежи в Тольятти. Фото: Правительство Самарской областиПатриарх остался доволен православным воспитанием молодежи в Тольятти. Фото: Правительство Самарской области
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Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время визита в Самарскую митрополию посетил уникальный вуз региона – Поволжский Православный институт, основанный в 2007 году. Это единственный вуз подобного направления в ПФО. Он завершает систему непрерывного гуманитарного и православного образования: гимназия, колледж, институт. Святейший патриарх побывал в учебных аудиториях вуза, встретился с учениками воскресной школы, побывал на занятии гимназистов. Глава РПЦ высоко оценил тольяттинское учебное заведение:

- Ничего подобного в первопрестольном граде Москве нет. Вот это первое сравнение и означает, что вы действительно намного впереди других. Не только потому, что построено прекрасное здание, а потому что очень правильно строится работа с детьми и молодежью. Работа на разных уровнях: и школа, и колледж, и высшее учебное заведение. И кроме того, сам факт существования такого образовательного центра является очень важным с точки зрения передачи интеллектуальных и духовных импульсов окружающей среде и, в первую очередь, молодежи, - отметил Патриарх.

Также во время визита Патриарха губернатор Дмитрий Азаров попросил у него благословения на создание паломнического центра в селе Ташла для всех россиян.

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