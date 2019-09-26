2019-09-26T18:40:34+03:00
Политика

Британскому послу жаль расставаться с Россией

Лори Бристоу завел много друзей в нашей стране и был удивлен готовностью населения работать вместе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Фото: Артем Геодакян ТАССПосол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Фото: Артем Геодакян ТАСС
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Британский посол с России Лори Бристоу сожалеет о том, что ему придется покинуть нашу страну уже в конце текущего года. Дипломат признался, что много лет мечтал об этой работе и теперь хочет сохранить самые тесные связи с Москвой.

"Я в России, потому что мне нравится Россия. К сожалению, моя работа в России заканчивается к концу года. Но я намерен остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились", - сказал Бристоу.

Посол подчеркнул, что эта работа - именно то, зачем он пришел в Форин-офис. Несмотря на все сложности и разногласия сторон на уровне правительств, Великобритания "пытается создать новый тип отношений с Россией и россиянами".

Бристоу также добавил, что был весьма удивлен готовностью населения работать с британскими дипломатами по самым разным темам и даже в самые непростые времена.

"Мне не сложно позвать российских друзей и коллег прийти в мою резиденцию, расположенную напротив Кремля, и вместе работать, будь то бизнес или искусство, культура", - цитирует РИА Новости посла.

Сайт kp.ru писал, что новым главой дипломатической миссии Соединенного Королевства в РФ станет Дебора Броннерт. Последние годы она занималась экономическими и глобальными вопросами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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