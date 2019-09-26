Россия официально признана главной угрозой нацбезопасности Латвии

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-26T19:31:22+03:00

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Латвийский сейм большинством голосов утвердил пятилетнюю концепцию национальной безопасности, в которой Россия названа "наиболее существенной угрозой". Согласно документу, спецслужбы РФ представляют опасность для самой республики, а также других стран-членов НАТО и ЕС.

При этом особое внимание, по данным Риги, Москва якобы уделяет обороноспособности Латвии в приграничной зоне и присутствию там военнослужащих североатлантического альянса. Именно в этом направлении ведется целенаправленная и систематическая работа по получению разведданных, утверждают в сейме.

Также российские спецслужбы "следят" за общественным настроением в стране. Задачей же органов госбезопасности Латвии в сложившейся ситуации является профилактическое действие по нейтрализации угрозы нацбезопасности. Особое внимание предлагается уделить развитию инфраструктуры учреждений госбезопасности и сотрудничеству со странами НАТО, передает Delfi.

И это при том, что еще несколько месяцев назад глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил о намерении развивать экономические отношения с Россией. Сайт kp.ru писал, что нашу страну даже назвали важным торговым партнером республики.

ИСТОЧНИК KP.RU