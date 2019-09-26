Украина не смогла договориться с МВФ о новом кредите

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-26T19:40:13+03:00

МВФ и Украина не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве Фото: REUTERS

Валютный фонд не устраивает ситуация с Приватбанком, Нацбанком и госбюджетом

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Украина не смогла договориться с Международным валютным фондом о запуске новой программы кредитования. Миссия МВФ завершает свою двухнедельную работу в Киеве в этот четверг, 26 сентября, и покидает страну.

Оснований рекомендовать совету директоров предоставление нового кредита Украине у представителей фонда нет.

"Украина так и не договорилась с МВФ о новой программе кредитования", - передают "Украинские новости" со ссылкой на источники, знакомые с результатами работы миссии.

Согласно их данным, сложности в переговоры сторон внесли планы правительства страны по отмене национализации Приватбанка или возврата части его акций прежним владельцам.

Также фонд недоволен отсутствием ясности в вопросе утверждения окончательной версии госбюджета Украины на 2020 год, в частности, в сфере макроэкономических показателей. Кроме того, настороженность вызывает возможная смена руководства Нацбанка.

Сайт kp.ru писал, что еще несколько недель назад МВФ был готов выдать Киеву новый кредит на пять миллиардов долларов сроком на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU