СК закрыл дело об участии Миняйло в массовых беспорядках в Москве
Обвинение снято по факту отсутствия в действиях россиянина состава преступления
Изменить размер текста:
Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении Алексея Миняйло, который фигурировал в деле о массовых беспорядках в Москве. Все обвинения были сняты в связи с отсутствием состава преступления в действиях молодого человека. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил его адвокат Алан Гамазов.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU