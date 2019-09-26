СК закрыл дело об участии Миняйло в массовых беспорядках в Москве

СЕГОДНЯ 19:16 2019-09-26T19:16:42+03:00

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Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении Алексея Миняйло, который фигурировал в деле о массовых беспорядках в Москве. Все обвинения были сняты в связи с отсутствием состава преступления в действиях молодого человека. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил его адвокат Алан Гамазов.

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ИСТОЧНИК KP.RU