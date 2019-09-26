2019-09-26T19:25:20+03:00
Происшествия

Авиавласти опровергли случай опасного сближения самолетов над Москвой

Система предупреждения столкновений сработала по ошибке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель Государственной корпорации по организации воздушного движения Николай Ивашов опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в небе над Москвой чуть не столкнулись два пассажирских самолета.

Речь идет о лайнерах авиакомпаний Swiss и NordStar. На борту следовавшего рейсом Женева-Москва самолета сработала система предупреждения столкновения в воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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