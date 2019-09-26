Человек приходит в храм, и церковь протягивает ему руку. Что он сделает с этой рукой - не предсказать: Владимир Легойда - о венчании Собчак и Богомолова

СЕГОДНЯ 20:01 2019-09-26T19:54:25+03:00

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Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил о милосердии, объясняя, почему Ксении Собчак и Константину Богомолову разрешили обвенчаться.

- Да, это действительно вызвало очень много вопросов. Но давайте вспомним такой поворотный для истории человечества момент - Голгофу, на которой рядом со Спасителем было два разбойника. Один его поносил, а второй разбойник сказал другому: что ты делаешь? Вот мы за дело страдаем, а этот человек страдает безвинно. И сказал: Господи, помяни меня, когда приидешь во царствие свое, и Христос ему сказал, что ныне будешь со мной в раю. Когда человек приходит в храм, церковь всегда протягивает руку этому человеку. Что человек делает с этой рукой, это, простите, мы не можем предсказать. Насколько я понимаю, разговор был такой – поскольку люди известные, и много чего было сделано публично, то их попросили по возможности засвидетельствовать письменно (раскаяние. - Ред.). То, что было в моем комментарии, - это фактически цитата из этого документа, который я сам видел, где сказано, что они приносят покаяние в безнравственных поступках, которые они совершали вольно или невольно в своей профессиональной и личной жизни. Люди это подписали. Представьте себе, что священник им отказывает в венчании. И дальше начинается совсем другая история, - рассказал он в эфире Радио «КП». - Один священник прекрасно написал в Фейсбуке: отцы, скажите, а все пары, которых вы венчали, с момента венчания радикальнейшим образом меняли свою жизнь и больше никогда не возвращались к прежней? Это же тоже правда. Феофан-затворник говорил, что, если к нашим прихожанам подходить по меркам ранней церкви, то из храма нужно выгнать всех. Поэтому есть пастырское снисхождение и, поверьте, оно проявляется не только в случае с Собчак. Поэтому здесь не потеря авторитета церкви, а то самое милосердие, которого от церкви так ждут.

ИСТОЧНИК KP.RU