США внесли Рауля Кастро и его семью в санкционные списки
Бывшего президента Кубы обвиняют в причастности к нарушению прав человека
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Бывшего президента Кубы, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Рауля Кастро и членов его семьи внесли в американские санкционные списки. Соединенные Штаты подозревают революционера в причастности к нарушению прав человека. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.
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ИСТОЧНИК KP.RU