2019-09-26T19:51:55+03:00
Политика

США внесли Рауля Кастро и его семью в санкционные списки

Бывшего президента Кубы обвиняют в причастности к нарушению прав человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывшего президента Кубы, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Рауля Кастро и членов его семьи внесли в американские санкционные списки. Соединенные Штаты подозревают революционера в причастности к нарушению прав человека. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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