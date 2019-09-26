Новым мэром Элисты стал бывший глава ДНР Трапезников

СЕГОДНЯ 20:09 2019-09-26T20:09:01+03:00

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Бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников стал временно исполняющим обязанности главы администрации российской Элисты. Такое решение было принято на заседании городского собрания в четверг, 26 сентября, сообщили в пресс-службе администрации.

"Дата конкурса на должность главы администрации будет известна позже", - цитирует ТАСС представителя мэрии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU