2019-09-26T20:09:01+03:00
Политика

Новым мэром Элисты стал бывший глава ДНР Трапезников

Решение принято членами городского собрания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников стал временно исполняющим обязанности главы администрации российской Элисты. Такое решение было принято на заседании городского собрания в четверг, 26 сентября, сообщили в пресс-службе администрации.

"Дата конкурса на должность главы администрации будет известна позже", - цитирует ТАСС представителя мэрии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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