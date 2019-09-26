Владимир Легойда: Вступаться за осужденных - постоянная работа церкви. Но без оценок виновности или невиновности

СЕГОДНЯ 21:08 2019-09-26T21:08:28+03:00

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Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда на фоне письма ряда священников в поддержку задержанных участников несанкционированных митингов рассказал, в каких случаях церковь вступается за узников.

- Вы знаете, что был и официальный комментарий нашего отдела, в котором, в частности, говорилось о том, что такое право печалования, что церковь действительно с древности (есть такая традиция), вступается за тех, кого осудило государство или, скажем, политическая власть, какой бы она ни была. И, между прочим, скажу, что это постоянная работа церкви, здесь нет никакого акционизма. Я раз в один-два месяца обязательно подписываю какое-нибудь письмо, обращение к тем или иным правоохранительным органам, и дальше мы пытаемся судьбу этого письма проследить, чтобы на него был ответ. И оно касается всегда людей, которые либо находятся под следствием, либо находятся уже в местах лишения свободы, но при этом в этом письме я никогда не даю оценок виновности или невиновности, эти оценки дает суд. Но, если у нас есть какой-то набор аргументов или биографических данных, связанных с человеком, то мы просим проявить милосердие, - рассказал он в эфире Радио «КП».

На вопрос ведущих, может ли это считаться вмешательством в политический процесс, он ответил отрицательно.

- На мой взгляд, нет, потому что мы не даем оценок в конкретном случае, потому что мы не знаем, виновен человек или невиновен. Мы занимались некоторыми делами, в которых фигурировали священники, и поскольку приходилось в них погружаться, я могу сказать, что, конечно, очень тяжело понять человеку со стороны, виновен или нет тот, о ком говорят. Потому что аргумент «я его знаю, он на это не способен» - это аргументы детского сада и художественной литературы, - заключил официальный спикер РПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU