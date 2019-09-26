Всенощное бдение в канун Воздвижения Животворящего Креста Патриарх Кирилл провел в Тольятти
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в канун православного праздника Воздвижения Животрящего Креста побывал в Тольятти. Здесь он возглавил всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе, на богослужении присутствовали полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор региона Дмитрий Азаров.
Во время службы прозвучало множество вдохновенных молитв и песнопений, прославляющих Крест Господень. А по окончании богослужения глава РПЦ обратился с благословением к прихожанам.
Важно, что не только человеческими и земными заботами обеспокоены жители града, возводя замечательные постройки для труда и жизни. Но как важно, что в этом городе строится и Божий храм и существует замечательное православное учреждение, объединяющее молодёжь, - сказал Предстоятель Русской Православной Церкви. - Божий храм укрепляет как молодых, так и людей любого другого возраста верой в Господа.
Спасо-Преображенский собор в Тольятти вмещает около трех тысяч прихожан. Его главный алтарь в честь Преображения Господня, а южный посвящен святителю Николаю Чудотворцу. Иконостас для храма выполнили в иконописной мастерской Новоспасского монастыря.
ИСТОЧНИК KP.RU