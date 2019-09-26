2019-09-26T20:45:19+03:00
Общество

Всенощное бдение в канун Воздвижения Животворящего Креста Патриарх Кирилл провел в Тольятти

Спасо-Преображенский собор - крупнейший храм Тольяттинской епархии
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Патриарх возглавил богослужения в тольяттинском храме. Фото: Андрей СавельевПатриарх возглавил богослужения в тольяттинском храме. Фото: Андрей Савельев
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в канун православного праздника Воздвижения Животрящего Креста побывал в Тольятти. Здесь он возглавил всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе, на богослужении присутствовали полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор региона Дмитрий Азаров.

Во время службы прозвучало множество вдохновенных молитв и песнопений, прославляющих Крест Господень. А по окончании богослужения глава РПЦ обратился с благословением к прихожанам.

Важно, что не только человеческими и земными заботами обеспокоены жители града, возводя замечательные постройки для труда и жизни. Но как важно, что в этом городе строится и Божий храм и существует замечательное православное учреждение, объединяющее молодёжь, - сказал Предстоятель Русской Православной Церкви. - Божий храм укрепляет как молодых, так и людей любого другого возраста верой в Господа.

Спасо-Преображенский собор в Тольятти вмещает около трех тысяч прихожан. Его главный алтарь в честь Преображения Господня, а южный посвящен святителю Николаю Чудотворцу. Иконостас для храма выполнили в иконописной мастерской Новоспасского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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